永續指數成分股納入南電及陽明等四檔 17:292021/12/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富時羅素於12月13日更新公布台灣指數公司與富時國際合編之「台灣永續指數」成分股審核結果。成分股納入南電（8046）、力成（6239）、旭隼（6409）、陽明（2609）等4檔，成分股調整將自12月17日收盤後生效。 港航國家隊成軍 擴大東南亞港埠及物流版圖 低軌衛星再起 概念股來電 #南電 #旭隼 #陽明 #力成 #成分股納入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電慘遭棄息！謝金河爆台股最大利空 這2種股票抓緊 11:002021/12/14 財經 台韓資訊科技指數 新增南電 04:102021/12/14 證券．權證 挺寬鬆 陸股ETF動能加溫 04:102021/12/14 投資理財 元宇宙2.5兆美元商機爆發 這檔ETF一把抓！ 11:102021/12/14 財經 《盤中解析》電金沒力失守月線 資金仍在不悲觀 10:172021/12/14 財經 《鋼鐵股》新光鋼今年營運鐵創高 明年雙引擎續衝 16:312021/12/14 財經 衣起送愛 元助非洲 元大投信響應淨零碳排放 04:102021/12/14 產業特刊 長榮、陽明 外資青睞 04:102021/12/14 證券．權證 《興櫃股》南俊國際毛利率拚破2成 北美新客戶明年H1出貨 12:502021/12/14 財經 1分鐘讀財經》英特爾CEO來台搶產能 又飛大馬做這件事 08:292021/12/14 財經 ADR領頭跌 台積電現棄息賣壓 600元大關失守 12:212021/12/14 財經 財經熱門新聞 英特爾對抗台積電出狠招 張忠謀當初1句真話戳破內幕 - 財經 驚！三星與IBM突破1奈米限制 台積電早準備好迎戰 - 財經 老美黑手伸進晶片業 台積電用2狠招拆穿詭計 - 財經 外資狠賣超156億 狂砍前10大個股揭曉 這4檔昨天才大買 - 財經 台中水湳地段受肯定 遠雄二期精華區塊即將推出備受期待 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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