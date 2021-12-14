富時羅素於12月13日更新公布台灣指數公司與富時國際合編之「台灣永續指數」成分股審核結果。成分股納入南電（8046）、力成（6239）、旭隼（6409）、陽明（2609）等4檔，成分股調整將自12月17日收盤後生效。

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