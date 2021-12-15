50歲陳先生每天晚上都必須乾掉一瓶高粱，他覺得不喝睡不著，今年漸漸發現吃飯時總覺得食物卡在上腹部的感覺，擔心是胃疾而就醫，經過內視鏡檢查發現到食道中段有一顆4公分左右的腫瘤，切片確認為食道癌第三期。

●十大癌症死亡 食道癌有列位

依據國健署癌症登記資料及衛福部死因統計資料指出，癌症蟬連十大死因第一位多年，而食道癌位居109年十大癌症死亡率第9名。

南投醫院胸腔外科謝志明主任表示，食道癌初期無明顯症狀，等察覺到吞嚥困難等症狀時，多已是晚期，患者還可能出現咳嗽、上腹痛、胸痛、食道異物感、體重減輕等症狀。

●中段食道扁平細胞癌 手術為主

謝志明主任指出，患者為中段食道扁平細胞癌，手術仍是治療食道癌的首選方法，食道重建手術首先將患者的食道全切除，再利用部分的胃來做食道重建，替代被切除的食道功能。

患者手術相當順利，恢復良好，不過由於陳先生為食道癌第三期，癌細胞已擴散至食道鄰近組織並且有出現淋巴結轉移之狀況，因此術前與術後皆要搭配放射線治療及化學藥物治療，並且定期返診追蹤。

●遠離食道癌危險因子 生活飲食習慣是關鍵

謝志明主任提醒，抽菸、飲酒、嚼檳榔、飲食習慣不佳（例如經常吃過熱的食物等）、胃食道逆流患者及食道曾受腐蝕傷害者，都可能是導致食道癌的危險因子，如果要預防食道癌，便要戒除菸、酒及檳榔，養成良好的飲食習慣及生活習慣。