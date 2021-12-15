時報周刊CTWANT日前接獲消息，指林韋君、張勛傑先前因合作新戲《神將少女八家將》進而交往，十二月七日下午果然捕捉到張勛傑駕著林韋君的白色賓士從女方家開出，接著載著林韋君急奔醫院就醫，林韋君頭戴紅色帽子現身，腳穿雪靴的她走起路來一跛一跛，看起來相當不舒服，記者詢問是否因先前被虎頭蜂螫傷回診，張勛傑直言：「她現在非常不好，所以必須去醫院。」擔憂之情溢於言表。

張勛傑發現本刊，便走過來與記者打招呼，並表示林韋君「狀況不好」。（圖／本刊攝影組）

十二月七日下午兩點二十二分，本刊發現林韋君的白色賓士開出家門，在附近繞了一圈之後又開回車道口，接著下車的竟是張勛傑，能熟門熟路地進出女方家，可見兩人交情匪淺。只見他頭戴黑色棒球帽加黑色口罩，相當謹慎，走進社區後不久又走出大門，接著在門口東張西望，發現本刊記者後快步走來打招呼，記者順勢詢問兩人是否如傳聞在交往，張勛傑秒答：「沒有在交往。」但接著透露：「因為她生病，非常不好，我現在必須帶她去醫院。」

林韋君的白色賓士開出來停在她家門口，張勛傑上駕駛座開車載她前往醫院。（圖／本刊攝影組）

面對記者關心要去醫院是不是因為先前被虎頭蜂螫傷腳，他沒有正面回答，只表示林韋君狀況不好，需要馬上前往醫院。隨後，張勛傑趕緊開著林韋君的車送女方到台北醫學大學附設醫院，抵達門口後，林韋君戴著紅色帽子，腳穿雪靴獨自下車，走進醫院時明顯一跛一跛，看來日前被虎頭蜂螫傷腳仍讓她相當不舒服。

戴著帽子口罩的林韋君走路一跛一跛，看來被叮咬的腳傷仍令她頗不舒服。（圖／本刊攝影組）

林韋君坐在醫院的沙發上猛滑手機但並沒有看診。（圖／本刊攝影組）

進入醫院後林韋君先到櫃台辦理掛號，接著走進洗手間，一會後才坐在椅子上滑手機。但沒多久，張勛傑駕駛的車子折返醫院，而張勛傑口中狀況非常不好的林韋君，短暫在醫院停留十四分鐘卻沒有看診，竟然又從醫院走出來後上車離去。

三點半兩人開車回到女方住處，或許是不想被捕捉到太過密切的畫面，張勛傑進入女方家十分鐘不到，又開著自己的黑色休旅車出門，但警覺性依舊相當高的他，驅車開往醫院後又在半路中停在慢車道上，儘管後面車輛鳴按喇叭提醒，他也不為所動，最後為了避免影響交通，本刊車輛選擇先開離，這時張勛傑也才肯開走。

帽沿壓得很低的林韋君走出醫院，她的白色賓士車已經在外面等她。（圖／本刊攝影組）

雖然腳傷疼痛，但林韋君仍然動作十分敏捷地鑽進她自己的車內。（圖／本刊攝影組）

其實，本刊於當天上午十一點就接獲線報而抵達林韋君家門口，直到下午兩點兩人才一前一後出門，在此之前張勛傑的車子一直沒有出現，推斷他早已經抵達女方家，而車子還可以自由進出不需女方出來帶他，兩人在家中待了三個小時以上，看來是先在家甜蜜約會後，才決定出門看醫生。

離開醫院後兩人開車回到林韋君住處。（圖／本刊攝影組）

從林韋君家出來的張勛傑，這次開的是自己的車。（圖／本刊攝影組）

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