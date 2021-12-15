陽明(2609)鮮明輪李姓船長日前在遞出辭呈同時，也寫了近6000字建言書給董事長鄭貞茂，不但痛陳陽明長年為「省錢」造成弊端，也指出陽明對市場靈敏度及眼界不夠。陽明表示，董事長鄭貞茂已經與李姓船長進行視訊會議，雙方就船員薪資福利、船員人才培育、船上網路通訊設備以及船員防疫規範等議題充分溝通說明，同時鄭貞茂也誠懇慰留李姓船長。

陽明指出，在徵得李姓船長同意後，藉船舶泊靠碼頭時間，鄭貞茂與該輪李姓船長進行視訊會議。該名船長表示，透過內部信箱投書目的是希望公司重視船員反映意見，也感謝董事長開辦這樣的溝通管道讓基層心聲有機會直接向董事長傳達。

鄭貞茂則向船長表示，無論是岸勤或海勤，都是公司一份子，公司原已積極處理船長的建議。有關防疫物資，一定足量供應，輕便雨衣僅是去年疫情爆發全球醫療物資均短缺情況下，徵詢專業醫師建議臨時替代方案，後續防疫物資及防護衣均已充分供應。

另外，陽明提供的Wi-Fi容量，應屬業界最優，但考量疫情下船員在船上的辛勞，公司將加速放寬船員頻寬使用；至於船員薪資福利部分，公司一視同仁，對船岸薪資或福利政策調整，將會同步進行規畫，岸上同仁享有的福利，海勤同仁也一定會享有；而人才招募培育管理，陽明也都透過海事學校合作充實人才庫資源，也會強化現職船員的教育訓練，透過完整軟、硬體設備，吸引更多有志航海事業的青年加入。

鄭貞茂也回應李姓船長訴求，對於每一位員工的意見均會聆聽及重視，也希望船長代表公司協助處理船員心理壓力，同時也慰留李姓船長，繼續為陽明船員管理制度與薪資福利共同努力，將來海勤同仁需要的資源都可以向公司反映，公司也會即時做政策公告，讓海勤同仁可以充分理解公司作為。