四大公投案將於18日投票，藍綠雙方積極宣傳各自立場。國民黨台北市議員羅智強指出，選舉公報上寫著「本案通過與否，行政院農業委員會109年9月7日之公告，均不受其法律效力影響」，有人藉此「伏筆」鼓吹大家別去投票，但這是錯誤訊息，因若公投過人民就可要求政府依《公投法》30條，收回豬肉的萊劑容許值，實現反萊豬的目的。

羅智強14日在臉書發文表示，最近有不少人質疑公投的效力，甚至質疑反萊豬若通過，政府會不會照做。翻開選舉公報，他發現內容竟「暗藏伏筆」，因為上面明確寫著：「本案通過與否，行政院農業委員會109年9月7日之公告，均不受其法律效力影響。」這代表政府在跟大家說，不管反萊豬結果如何都沒用。

羅智強表示，看到有些人藉此主張政府可以不甩公投結果，並鼓吹大家不去投票，他要說「這是錯誤資訊」，因為一旦反萊豬公投通過，人民就可以要求政府依《公投法》30條，由總統或權責機關實現反萊豬之必要處置，也就是收回豬肉的萊劑容許值，從豬肉0.01ppm、肝腎0.04ppm修改為0容許，實現反萊豬的目的。

對此，羅智強呼籲，公投在即請大家不要放棄自己的權利，因為國內豬農禁用的藥物卻要台灣民眾吃，這點實在太過分；何況2018年的反日本核食進口公投通過，成功阻擋民進黨進口；今年的反萊豬公投若通過，民進黨敢違逆公投就等著倒台。