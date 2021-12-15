國民黨桃園市黨部15日慶祝建黨127周年，黨主席朱立倫、桃園市議長邱奕勝與黨籍立委、市議員都到場，這也是邱奕勝辭去桃園市黨部主委後，首度與朱立倫同台，但卻傳出國民黨中央並未收到邱的辭呈，他本人則強調辭呈確實有遞交，主席也有慰留，面對2022年選舉不想球員兼裁判，選在這時候請辭也絕對不是要找國民黨的麻煩。

國民黨中央指出並未收到邱奕勝的辭呈，他說，在12月2日透過國民黨桃園市黨部祕書長將辭呈轉交到中央黨部，考量到距離明年選舉時間越來越近，不管是繼續選議員或轉換跑道，球員兼裁判這樣不好，對於轉換跑道是否就是選桃園市長？他也說選市長也有可能並不排除，但自己目前仍是做好桃園市議長的工作，在13區結合黨籍議員結合做在地服務，希望辭去主委讓朱主席有更大的處理空間。

外傳檢調單位手中掌握邱奕勝的黑資料才讓他辭去黨部主委，邱奕勝則說，如果自己有任何違法情事，歡迎檢調單位來查，對於2022年桃園市長是否徵召或是目前的人選，他則說徵召一事權限屬於黨中央自己無法決定，目前仍是把議長工作做好最重要。

朱立倫則說，目前國民黨就是全力拚公投，有關2022年選舉布局要等公投後再說，也要做整體考量布局，邱議長責任心很重，他也希望明年桃園事長布局能夠更為完善，也強調他是一個很好的議長、很好的主委，是桃園市很重要的領導人。