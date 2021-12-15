台北市長柯文哲昨（14）日接受中廣新聞網《千秋萬世》訪問，除了談到中央研究院確診案外，更爆料日前開會時得知有一批莫德納疫苗因為過期報廢，讓柯文哲對疫苗政策有所批評，說就是因為一開始買疫苗時沒有計畫，才會導致後來整個亂掉，連唐鳳推出的預約系統都垮了！

柯文哲接受《千秋萬世》訪問，期間主持人王淺秋聊到防疫與疫苗相關的話題，柯文哲就表示「疫苗政策就是違反我們做為醫生的良知良能，不應當是這樣！」柯文哲說明明有編列8400億的預算，「怎麼會搞到送的比買的多，到底在做什麼？」

柯文哲爆料，日前開會的時候，他才得知有一批莫德納疫苗過期報廢，批評一開始在買疫苗的時候沒有做好計畫，造成後來整個亂掉，連唐鳳推出的疫苗預約系統也跟著垮了，指出「現在預約率已不到30％」。

王淺秋緊接著詢問「那第三劑不買了嗎？」柯文哲表示現在已經不用買了，因為「現在不是疫苗不夠，是疫苗分配出問題了」，而最大的問題就出在一開始沒有規劃，說「這也很奇怪，從疫苗到現在已經快要1年了，為什麼都完全沒有規劃？到底一開始在想什麼？」

柯文哲表示，8400億買不到疫苗，這一定被罵，還有高端臨床二期還沒解盲就下單買了，「奇怪到底是怎樣？沒有一個動作是我覺得對的」。

節目播出後，柯文哲今日中午被追問疫苗過期的細節，僅表示「哪是我們的問題！」並說會在下午的北市防疫記者會進行說明。