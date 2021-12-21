有一名機車騎士今天(21日)下午5點多在停等紅燈時，遇到一輛黑色BMW轎車佔據了機車停等區，他上前敲了敲對方的車窗，想提醒這邊是機車停等區。不過，BMW駕駛降下車窗後，有許多網友發現，開車的人正是民進黨台北市議員王世堅，而王世堅當時手上似乎還拿著手機，此事也在網路上引發網友熱議。

當下機車騎士提醒王世堅，「大哥，機車停等區內」，王世堅則連連回應抱歉。機車騎士遇到王世堅的影片曝光後，一名網友在PTT上發表示，網友騎車遇黑頭車，佔用了機車停等區，還被發現在玩手機，打開發現是王世堅，就問這機率有多高？世堅你這個小壞壞。

其他網友們則表示，「都是柯文哲的錯，害他停到機車區的」「哈哈哈，笑死」、「竟然不是請司機開」、「感覺不爽」、「不過我還真沒看過一個開車沒在滑手機的」、「他還抱歉，換成其他立委可能換你道歉」、「他車內有播古典交響樂嗎？」、「世堅沒拿球棒下車嗎」。

還有些網友則聚焦在王世堅當下的反應，「恰吉整個傻住到不知所措」、「嗨世堅，嚇到了吧」「出事了，世堅」、「問世堅情是何物？」。更有網友指出，影片拍攝的地點應該是在台北市的南京西路和中山北路路口。

不過，根據《聯合報》報導，事後王世堅也回應，自己的手機沒得玩，「我的是智障型手機」。