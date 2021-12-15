不少店員整理鈔票時，習慣將同一面朝上擺放，有女網友因此發現，鈔票上的的窗式安全線竟然都在不同的位置上，對此，有內行人出面解答，若安全線都在相同位置上，鈔票重疊後，安全線的地方會特別凸起，影響自動提款機吐鈔的順暢度，所以才故意設計在不同位置。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，上班收到百元紙鈔時，她習慣將鈔票的同一面朝上擺放，拿取時比較方便，有次她在整理時發現，明明手中的鈔票是對齊的，但鈔票左邊的窗式安全線竟然都在不同位置上，讓她非常驚訝，決定回家實測。

該名網友拿百鈔實測，只見鈔票對齊後，安全線明顯在不同位置上，讓她非常驚訝。（圖／翻攝Dcard）

從照片可見，四張百元鈔票對齊後，左邊的窗式安全線的確是在不同的位置上，除了第一張和第四張鈔票的安全線相同外，其它兩張鈔票的安全線很明顯是在2個不同的位置上。她以為鈔票會為了方便辨認真偽，設計得每張都一樣，沒想到是她誤會了。

對此，有內行人留言解答，當初中央銀行設計新版鈔票時，考慮到鈔票重疊後，安全線的地方會特別凸起，所以故意設計在不同的位置上，避免影響自動提款機吐鈔的順暢度，她也透露，「看整疊新鈔的側面，可以看到像是貪吃蛇的圖樣，這是家裡有整疊錢的人才會知道的冷知識」。