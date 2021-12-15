全聯打疫苗 送冬季最夯鳳梨釋迦 15:372021/12/15 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全聯今（15日）宣布加碼，民眾即日起至12月底至設有施打點的門市接種，可獲單顆79元的台東鳳梨釋迦健康禮。（全聯提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全聯配合中央流行疫情指揮中心規畫，自12月6日起陸續在適合門市設置COVID-19疫苗施打點，至今已有超過50家門市設點，累積施打針數超過6000劑，全聯今（15日）宣布加碼，民眾即日起至12月底至設有施打點的門市接種，可獲單顆79元的台東鳳梨釋迦健康禮。 為了積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，以及讓民眾更加認識鳳梨釋迦的營養與美味，接種疫苗可獲1顆台東鳳梨釋迦+1瓶礦泉水，數量有限，送完為止，若鳳梨釋迦送完，將依門市現場等值水果取代。 兆豐保險再推新防疫保單：隔離就可理賠 疫情升溫 摩根大通、谷歌收緊防疫措施 #鳳梨釋迦 #全聯 #門市 #疫苗 #可獲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中風男倒臥浴室失聯3天 長腿實習警翻牆助救護 12:282021/12/15 社會 必勝客喊漲 達美樂逆勢促銷 04:102021/12/15 財經要聞 精浚光機電整合大秀 04:102021/12/15 產業特刊 大陸第2例Omicron 廣州入境檢出 04:102021/12/15 焦點新聞 超市挺農民 鳳梨釋迦買1送1 04:102021/12/15 時尚消費 台塑生醫退出聯亞藥董事會 04:102021/12/15 產業特刊 《國際金融》科技扯後腿 歐股連5黑 09:432021/12/15 財經 全聯農曆年前儘量不漲 04:102021/12/15 財經要聞 醫爆AZ對Omicron不設防 阿中：過度解讀 04:102021/12/15 生活新聞 青少年第2劑BNT疫苗12月中開打 這3縣市16日先上路 14:502021/12/15 生活 美染疫死亡破80萬例 疫苗問世後仍死45萬人 11:032021/12/15 國際 生活熱門新聞 誰說只有重機窄路可走？有了光陽LiveWire的路更廣 - 生活 印度神童預言「今起大難臨頭」 7大危機一次看 - 生活 防疫旅館2人確診！不排除交互感染 黃珊珊：樓層已淨空 - 時事 陳時中不認莫德納過期 莊人祥曝消化方案 400劑打動物 - 生活 表弟想到藥廠上班 他看科系嚇「念錯了」 網反讚：絕對吃香 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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