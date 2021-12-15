全聯配合中央流行疫情指揮中心規畫，自12月6日起陸續在適合門市設置COVID-19疫苗施打點，至今已有超過50家門市設點，累積施打針數超過6000劑，全聯今（15日）宣布加碼，民眾即日起至12月底至設有施打點的門市接種，可獲單顆79元的台東鳳梨釋迦健康禮。

為了積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，以及讓民眾更加認識鳳梨釋迦的營養與美味，接種疫苗可獲1顆台東鳳梨釋迦+1瓶礦泉水，數量有限，送完為止，若鳳梨釋迦送完，將依門市現場等值水果取代。