柬埔寨入境本國女子結束檢疫後確診新冠肺炎，Ct值僅12。該女子防疫旅館隔壁房、自美國入境的本國男今接續確診，Ct值為31，且曾在入境隔日（12月6日）發病。專家指出，由於女子自主健康管理期間發病，往前推1周剛好為男子發病日，加上男子病毒量低，應處在感染後期，研判男子傳染女子機率較大，感染途徑可能是環境的間接接觸。

30多歲本國女子（案16859）上月26日入境，並在防疫旅館檢疫至12月11日，進入自主健康管理，並在12月13日發病，昨確診新冠肺炎，Ct值12。經疫調發現，女子檢疫期間隔壁房、自美國入境的30多歲男子（案16870）接續確診，男子12月5日入境，隔日發病，確診時的Ct值為31，2人都是突破性感染。中央流行疫情指揮中心正對2人進行基因定序，並對環境進行採檢，以釐清是否為旅館內的交互感染。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，案16859的病毒量高，且在自主健康管理期間發病，可能是在1個禮拜前感染，往前推一周剛好是12月6日，與隔壁的案16870發病日一致。

黃高彬表示，通常出現症狀的當日病毒量最高，傳染力比較強，另2人在防疫旅館重疊的日期介於12月5日到12月11日之間，加上案16870檢出時Ct值已達31，應是處在染疫後期，研判案16870傳染案16859的嫌疑最大。

對於2人的感染途徑，黃高彬表示有2種可能，1是直接接觸的飛沫傳染，另一可能是間接接觸，例如不小心開錯門而摸到門把，再藉由觸摸眼口鼻的方式染疫，這樣的機率比較大，呼籲衛生單位要詳細觀察走道的監視器。至於是否可能藉由旅館服務人員傳染或空氣傳播，他認為可能性不高，原因是旅館人員送餐時會把餐盒放在小桌子、小椅子上就走了，不可能和裡面的人接觸，理論上也不太可能去摸桌椅，另空調的力道也不足一把飛沫從人的高度拉到天花板，否則其他房間也會有人染疫。

針對此案對社區的風險，黃高彬表示，需留意案16859解除檢疫的那2天有沒有偷偷接觸他人，畢竟自主健康管理期間比較自由，且對方的Ct值只有12，那2天的接觸者要特別小心，尤其12月13日發病日和前一天的傳染力最強，必須從12月12日起算，觀察2個潛伏期（28天），直到1月10日都沒有新的本土個案出現，才算安然度過這次的疫情。