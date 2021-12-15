新竹男子阿強（化名）指控，妻子小花（化名）突然出現怪異舉止，要自己幫她拍攝私密處照片稱要傳給網友看，兩人因此大吵，小花並吵著要離婚，阿強無奈答應。豈料，離婚後阿強無意間在兒子ipad看到，小花詳細記載和多達12名男子的「外遇筆記」，驚知自己竟然戴了12頂綠帽，悲憤提告求償30萬元。法官審理後判小花得賠阿強15萬元，可上訴。

根據判決書，阿強指出，他與小花結婚近10年，育有2名子女，一家4口原本過著和樂幸福的日子，但小花卻從2019年開始出現怪異行為，曾要求自己替她拍攝私密處照片，還說要傳給網友看，2人為此曾大吵一架，之後小花就一直吵著要離婚，最後阿強妥協，雙方今年3月協議離婚。

豈料，今年9月初，阿強無意間在兒子的ipad看到，小花早在他們婚姻關係還存在期間，就多次外遇通姦，甚至詳細記載偷吃對象、日期及次數的「外遇筆記」，該筆記記載小花和多達12名男子發生關係，最早從2019年3月份就已開始。阿強因此憤而提告求償30萬元。

小花則辯稱，阿強登入兒子電腦，違反刑事妨害電腦使用罪和民事侵害隱私權，害她面對親友質疑造成精神損傷，還外流檔案內容給第三者知曉；她另指前夫不盡「夫妻義務」，行房次數寥寥可數，從原本1個月可能2-3次，變成1個月不到1次，無法滿足她的生理需求。

法官審理認為，小花於婚姻關係存續期間，多次與不知名男性發生性關係，確實危害阿強配偶權、動搖婚姻及家庭之和諧，審酌雙方學歷、財產等條件，判決小花應賠阿強15萬元。可上訴。