新加坡勞動市場持續好轉，復甦力道可望延續至2022年。根據新加坡人力部15日公布，第三季總就業人數（不含外佣）減少2400人，減幅大幅低於第二季的16300人。此外，第三季居民就業激增19100人，非居民就業減少21500人。