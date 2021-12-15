新加坡勞動市場持續復甦 第三季就業數據亮眼 22:002021/12/15 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡勞動市場持續好轉，復甦力道可望延續至2022年。根據新加坡人力部15日公布，第三季總就業人數（不含外佣）減少2400人，減幅大幅低於第二季的16300人。此外，第三季居民就業激增19100人，非居民就業減少21500人。 疫情惡化 韓國11月就業成長減速 臺北網紅節KOL影響力 跨進全球網紅市場 #勞動市場 #就業 #新加坡 #就業數據 #復甦力道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宇峻新手遊上線 業績添動能 04:102021/12/15 產業．科技 立陶宛與PCHome合作 2022年春天擴大經營台灣市場 08:112021/12/15 國際 疫情拖累 Ifo降德明年經濟成長預估 04:102021/12/15 全球財經 供給緊俏、抗通膨特性 美國地產ETF順勢布局 11:152021/12/15 財經 主計總處：海外就業 赴大陸者占比跌破五成 20:312021/12/15 財經 《熱門族群》飛機重返天際 航太鋼鐵股營運加分 13:412021/12/15 財經 《國際經濟》景氣春燕已來 韓11月職缺連9增 16:142021/12/15 財經 陸11月國民經濟繼續恢復 實體經濟穩中有升 就業、物價總體穩定 12:092021/12/15 兩岸 《韓股》高科技拉抬 韓股終結3連黑 16:142021/12/15 財經 陸經濟數據黯淡 統計局承認存在三重壓力 12:312021/12/15 財經 《國際金融》科技扯後腿 歐股連5黑 09:432021/12/15 財經 財經熱門新聞 英特爾狂包產能有內幕 內行人曝台積電大客戶危險了 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 台積電勿忘慘案！ 英特爾曾衝刺這技術害慘台灣科技業 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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