有網友分享，她日前在遇上一名婦人在公車上昏倒，一名國小生冷靜報案的表現讓她好感動。（翻攝自臉書社團《我是永和人》）

新北市永和區一名婦人15日搭乘公車時，疑似因公車急煞而不小心失去重心跌倒，頭部重擊地板昏迷。有一名目擊者女子分享，當時全車的人都嚇壞了，她準備要打電話報案時，卻留意到一名國小生早已冷靜的打電話回報，超齡的表現讓她感到驚訝與感動。

女網友在臉書社團《我是永和人》發文，透露15日下午4時她搭乘241公車經過竹林路，公車司機突然緊急剎車，接著突然聽到「碰！」的巨大聲響，再留意一看才發現是約60歲的婦人因急煞重心不穩跌倒，頭部重擊地面昏了過去。

原PO分享，第一時間車上全是老人，大家慌張的要司機停車叫救護車，後來司機靠邊停後，乘客全數下車在路邊看著車上不知所措的司機與昏倒的婦人，正當她回神準備打電話時，發現一名小學女童正在報案，語氣冷靜的回報現況與事發路段。

原PO續說，救護車在約莫7分鐘後抵達，女童看見救護人員開始處置才放心準備離開，她目睹了女童對於危機處理的表現，不小心感動的流下眼淚；原PO說，她趕緊叫住女童詢問學校與班級，打算事後撥電話向校方讚揚女童的表現，「她回應我之後，我真的忍不住摸了她的頭，跟她說『妹妹妳很棒，謝謝妳！』」

原PO也透露這名女童是六年三班，也感謝永和分隊迅速抵達，希望受傷的婦人不要有後遺症。文章曝光後，許多網友被感動哭，紛紛留言回應，「冷靜的好孩子，她父母真該以她為傲，願老人家沒事！」、「超棒的孩子」、「這孩子太棒了」、「拜託你一定要跟他們學校說，她超棒的，這麼冷靜沉著的孩子，真的很了不起」。