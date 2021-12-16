桃園市體育局全民運動科股長李男疑似攀爬中央尖山失聯，台中市消防局13日接獲轉報，隔天派遣人員前往搜救，目前已進入第3天，兩梯次共計15人於中央尖山鞍部至中央尖溪山屋間搜尋，仍尚未發現李男行蹤。

台中市消防局指出，13日接獲雲林縣消防局勤務中心轉報，36歲李男疑似攀爬中央尖山失聯，由其胞姊代為報案，隔天立刻隨即派遣第一梯次4人，以陸路方式前往搜索，另太魯閣國家公園管理處及警政署保七總隊也各派1人與消防局第一梯次同行。

台中市消防局表示，第一梯次14日凌晨以陸路方式前往搜救，於是日夜宿南湖溪山屋，天亮後隨即趕往事故區域救援；15日加派第二梯次搜救人員4人，連同桃園市消防局派員5人，共計9人參與搜救，以搭乘直升機方式前往，並攜帶空拍機至現場搜索。

台中市消防局指出，截至今日兩梯次共計15人於中央尖山鞍部至中央尖溪山屋間搜尋，仍未發現李先生行蹤，目前持續搜救中。