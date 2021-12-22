常言道「人生如戲、戲如人生」，王力宏「追求自由」離開妻子與三兒女，雖被前妻李靚蕾指稱與徐若瑄有染，兩人是否有曖昧雖不得而知，但電影《孤味》中龍劭華所飾演的父親，也是拋棄妻子與三個女兒出走，與王力宏的行徑頗有雷同之處，而徐若瑄正好在戲中飾演二女兒，巧合之處堪稱「戲如人生」。

《孤味》女主角林秀英（陳淑芳飾，憑此贏得金馬獎最佳女主角）是台南赫赫有名的蝦捲餐廳老闆，在丈夫陳伯昌（年老龍劭華、年輕楊一展飾）拋妻棄女離家後，她靠賣蝦捲獨自撫養三個女兒長大成人，不僅把蝦捲從路邊攤賣到開餐廳，三個女兒更是個個成就非凡。

電影《孤味》裡一場母女爭執的戲獲得觀眾不少共鳴。（圖／威視電影）

大女兒阿青（謝盈萱飾）是國際舞者，二女兒阿瑜（徐若瑄飾）在台北當整形醫生，小女兒佳佳（孫可芳飾）則接手秀英的餐廳事業，卻在慶祝秀英70大壽當天，竟接到失聯多年丈夫離世的死訊。在替這位有名無實的丈夫籌辦喪禮的同時，還發現先生陳伯昌還有一個情人存在，三個女兒被迫跟母親一起面對生命過去的種種缺憾，也令秀英不得不再次面對內心埋藏已久的怨懟，及女兒們對這位缺席父親既愛又恨的內心糾結。

《孤味》父親與王力宏的行徑頗有雷同之處，而徐若瑄(右)正好在戲中飾演二女兒。（圖／威視電影）

雖說龍劭華算是本故事中的「男主角」，但他卻是以「死訊」的形式出場報到，此後的龍劭華都以遺照或回憶形式出現，他所飾演的陳伯昌在較年輕時拋妻棄女，年輕的陳伯昌是由當時41歲的楊一展飾演；王力宏則現年45歲，所以以這個階段類比較為合適，而林秀英的年輕版則是由「琇琴」于子育飾演，相當於王力宏的前妻李靚蕾，差別在於故事中琇英與伯昌似未離婚，但因三位兒女而剪不斷理還亂的關係，則可類比。

年輕的陳伯昌是由當時41歲的楊一展飾演；王力宏則現年45歲，正可類比。（圖／威視電影）

另外還有一個較為關鍵性的差別在於，戲中的陳伯昌有一位不離不棄的情人蔡美林（丁寧飾），因此才有誰是否在喪禮上「喧賓奪主」的戲味可言，依此看來，陳伯昌雖對不起家庭，似乎對情人還是不壞，才能得到「二女競拜一靈位」的待遇。反觀王力宏，被前妻踢爆搞小三、約炮甚至召妓，雖然目前風波暫息，但若「本性難移」，將來是否能得「一心人」白首不相離，則要看自身的修行造化了。

戲中的陳伯昌有一位不離不棄的情人蔡美林（右、丁寧飾）。（圖／威視電影）

此外，說到「戲如人生」，在吳念真所編導的《人間條件5-男性本是漂泊心情》中，也曾深入探討男人「不安於室」的心性。吳念真說：男人到一定年紀是不是想到脫離一種羈絆，可能是來自家裡庭、夫妻、兒女的關係，然後變成另外一個自由的人，只是愛漂泊是要有本錢，是要付出代價的。他還說：「要謝謝你們，其實整個家庭最大的穩定力量都是來自女性。」