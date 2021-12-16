中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增12例COVID-19境外移入確定病例，分別為1例本土及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16882)，為80多歲本國籍女性，已接種2劑AZ疫苗，今(2021)年12月15日因腹痛、發燒等症狀就醫並採檢，於今日確診( Ct值39.9)，血清檢驗N蛋白抗體陽性，研判為舊案。目前已匡列接觸者2人，列居家隔離，其餘接觸者匡列中。衛生單位刻正進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增11例境外移入個案，為4例男性、7例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(案16871)、柬埔寨(3例，案16872、案16878、案16879)、菲律賓(2例，案16873、案16876)、英國(案16874)、越南(2例，案16875、案16877)、泰國(案16880)、蒙古(案16881)入境，入境日介於11月21日至12月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4710205例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4689895例排除)，其中16771例確診，分別為2125例境外移入，14592例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。