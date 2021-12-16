近期不少餐飲業陸續調漲價格，一波漲價潮讓不少消費者直喊吃不消，但一間小吃店面臨原物料成本增加，宣布調漲10元後，原有客群竟然瞬間消失，讓業者不得其解，許多網友則指出關鍵問題，是出在老闆身上。

原PO在PTT八卦板發文，表示自己家是做吃的，正打算要調漲價格，卻發現有小吃店的同業漲價後，驚覺客人銳減，在臉書社團寫道「開店10年，今年撐的好辛苦什麼都漲，就這麼第一次調漲幅度5-10元，這樣很過份嗎？為何瞬間快變空城了？」沒想到客人忠誠度就因價格瞬間瓦解，不該如何是好。

貼文引發網友熱議，不少人都分析是CP值，「就不夠好吃啊，硬要問」、「核心客群就是找便宜的，又不夠好吃到忠誠」、「特色只有便宜，漲價就沒人，就是這麼簡單」、「這是老闆問題，味道留不住人心」、「代表這家店除了低價吃粗飽之外毫無競爭力」、「花若盛開蝴蝶自來，貴又難吃沒人要來」。

也有網友補充，「本來漲完人潮就會稍微變少，過兩個禮拜就沒事了，經驗給你參考」、「不漲價沒辦法做生意就收一收別幹了」、「沒實力就薄利多銷啊」。也有人直言「好吃的店，漲2倍都有人吃，我吃的燒肉店，漲了2倍還開了分店呢」、「西堤、石二鍋都漲價，還是很難排」、「麥當勞漲價人還是沒變少」。