12月18日的四大公投案投票日倒數最後一天，藍綠及正反雙方都拚盡全力宣傳，而據 《TVBS民調中心》16日所公布公投最新民調結果顯示，12月18日的公投有66%民眾表示會去投票（49%一定會、17%可能會），27%則表示不會去投票，6%表示不一定。對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，這份民調呈現的是一種「趨勢線」的變化，這次公投「投票率」將會是成敗關鍵。

而在四項公投的投票意向方面， 調查結果顯示，有投票意願民眾中，禁止萊豬進口（46%同意：37%不同意）、三接遷離大潭藻礁（42%同意：36%不同意）同意的比例雖高於不同意，但並未過半；同時，禁止萊豬進口的同意比例 46%，更較之前的 55%下滑近一成，值得注意。

而公投綁大選（50%同意：38%不同意），是唯一同意比例達五成的公投案，但較上次調查略減 3 個百分點。重啟核四（41%同意：44%不同意）再度轉為不同意比例高於同意，也是唯一不同意比例較高的公投案。

由於公投案的同意票數須達於有投票權人數 25%，才算通過，進一步分析四大公投可能的同意票數，考量實際投票率通常低於投票意願，以表態一定會去投同意票的受訪者，保守估計同意票票數，公投綁大選（25%）、禁止萊豬進囗（24%）、 三接遷離藻礁（23%）及重啟核四（23%）同意票數皆在 25%門檻上下

對此，郭正亮16日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」中表示，這份民調呈現的就是一種趨勢線的變化，「如果」是下周六投票(25日)，他可以保證4個公投都不會過，但幸好是後天(18日)就投票，所以就在過與不過的邊緣上。

但是，郭正亮也坦言，近日又傳出2個消息就是，第一，這週六北部的天氣會變冷，很可能會降低投票率。第二，是今天本土疫情小規模爆發，桃園傳出8個群聚感染確診案例，這多多少少都會降低投票率，而這次公投，投票率將會是關鍵。