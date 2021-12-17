暖冬沒了，今起明顯變天，越晚越冷！一波鋒面通過，後面跟著強冷空氣南下，全台氣溫一路下滑，最冷時間點在明天清晨，苗栗以北恐出現10度低溫。另「雷伊」進入南海，後天起路徑大迴轉，雖無侵台機率，但水氣直送台灣，將為全台帶來雨勢。

動輒近30度的好天氣告一段落，今晨已有些許涼意。一波強度直逼「大陸冷氣團」的冷空氣接近，南下過程將橫掃全台，氣溫不斷探底。氣象專家吳德榮指出，北部今高溫僅20度，和昨相比明顯轉涼；越晚越冷，入夜後到明天清晨將出現最低溫，預估只有10度。

其他各地今白天高溫仍有逾25度，但日夜溫差大。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指這波冷空氣有符合「大陸冷氣團」定義的機率，唯一條件是台北市氣象局測站低於14度。

「雷伊」颱風持續減弱，通過菲律賓後將進入南海，19日起大迴轉。根據各國模式模擬，颱風沒有侵台可能，但它的水氣卻會往台灣送，下周一（20日）起帶來大範圍強降雨，尤其中南部要特別防範，冬季不常發生的強降雨，可能會在下周帶來影響。