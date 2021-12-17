台北市長柯文哲的妻子、醫師陳佩琪15日在臉書談論殘劑時，因寫到「morning eating」一詞遭譏笑英文程度不好；ICU醫師陳志金昨(16日)解釋，這個是圈內人才懂的笑話，猜測對方只是想要展現自己的幽默而已，並稱「不能因為人家討厭英文，就說人家英文程度不好啦！」對此，陳佩琪昨晚在臉書反擊，「素昧平生的醫生說『我討厭英文』，我什麼時候跟你這樣講了？大家幫忙我去這位陳醫師的臉書問一下好了」。

台北市長柯文哲的夫人陳佩琪15日在臉書聊到疫苗殘劑以及蔡英文的論文，每天變成她和柯文哲「morning eating」談論的題材。但「morning eating」一詞遭到網友質疑；同是醫師的陳志金昨在臉書聲援陳佩琪，「我想，她當然知道早餐是breakfast，她只是想要展現自己的幽默而已」、「Morning eating就只是一個一般人看不懂，甚至會有不當聯想，但是，說的人，自己卻以為是灰諧幽默的說法而已。不能因為人家討厭英文，就說人家英文程度不好啦！」

對此，陳佩琪昨晚在臉書指出，下班後看到人家嘲笑寫morning eating是英文程度太差，不知breakfast這詞，看了笑到不行，該篇貼文通篇只是要問殘劑真的有這麼多嗎？真的不懂，寫的臉書通篇沒什好討論的了，需要討論到我的英文好不好？

關於醫師指「不能因為人家討厭英文，就說人家英文程度不好啦！」陳佩琪反擊，「請問這是什麼意思啊？醫學七年都唸英文原文書，現在病歷也還是用英文書寫，素昧平生的醫生說『我討厭英文』，我什麼時候跟你這樣講了？大家幫忙我去這位陳醫師的臉書問一下好了」。

陳佩琪也在文末引用一段報導，內容為一名單親婦女偽造清華大學假學歷，甚至成功進入竹科工作，取得業務副理一職，後來由於能力明顯落差同事太多，遭人起疑，使偽造學歷曝光，最後遭判刑。