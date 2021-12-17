桃園防疫旅館爆發群聚感染，趙少康質疑中央流行疫情指揮中心晚3天才公布疫情，難道想要壓制公投投票率；鄭文燦強調「完全沒有晚任何1天！」這是外界的政治聯想，另談及18日的公投，他預估投票率會落在45％至52％間，呼籲民眾站出來投票。

談及通鄭文燦表示，預估明天投票率會45％至52％之間，當然希望所有的公民都可以站出來決定國家的政策，投票是表達我們對國家發展的看法，盼能源轉型接軌國際、民主深化，都能得到大家的支持。

媒體問及，趙少康提到疫情指揮中心晚了3天才公布疫情，是否想要壓制公投投票率？對此鄭文燦回應，「完全沒有晚任何1天，我們是主動追溯！」。

鄭文燦表示，12月3日發生的舊案是透過基因定序找感染輪廓，且已進行預防性清空、預防性隔離14天，時間上完全沒有落差，指揮中心也是一確認就公布，沒有任何猶豫，外界有太多政治聯想，做了錯誤的判斷。

鄭文燦說，已把所有可能的防疫旅館風險及社區的風險都降到最低，另也主動提出防疫旅館提升方向，如空調換氣、手套更換跟消毒頻率等。從目前的監視錄影帶來看是符合規定，但仍然有許多環節、許多細節必須加強，畢竟春節時為滿載狀態，風險會提高。