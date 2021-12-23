四大公投落幕，民進黨拋出大新竹縣市合併議題，民進黨立法院總召柯建銘更提出《地方制度法》修正草案，引發爭論。總統蔡英文昨(22日)晚間更在臉書貼文說明3個原則，並強調一定會以財務上的各種方式，盡量縮小直轄市與非直轄市間的差距。對此，有不少網友都在其貼文留言，「什麼推進不了就修法，太扯」、「全台灣都是直轄市好囉，通通升格...Errrrrr」、「我每次選舉都投民進黨，但為了選舉而合併，我就沒法支持了」。

有關近期新竹縣市合併的討論，蔡英文臉書貼文指出，第一，現在，六都人口占全國人口的七成。而非直轄市的16個縣市，只占其餘人口三成。這不但對於地方治理效率是一個挑戰，更形成資源與地位不對等的現象；第二，基於國際經貿戰略的長遠布局，以及在全球供應鏈重組的當下，台灣要掌握住關鍵契機。新竹縣市作為台灣的科技重鎮，她認為，新竹縣市合併升格，提升地方政府的治理規模，強化台灣關鍵產業的發展量能，這是一個迫切的議題。

蔡英文指出，第三，提升地方政府治理規模，要各項條件成熟、符合人民共識。她也說，對於這個議題，知道社會各界希望有進一步的討論，但考量時間，她認為先讓相關法案儘速通過，並持續透過大家的建議跟想法，更周全的面對當前地方自治的課題，解決各縣市地位與資源不對等的現況。

蔡英文此篇貼文曝光不到一天的時間，已經有超過5000則留言，其中不少藍營政治人物都現身留言，還有不少網友指出，「囤房稅怎麼不用這等速度通過」、「全國一起考量，不可獨厚新竹」、「現在你們是老大，你們說了算。不過，囂張沒有落魄久」、「台灣就這麼小，搞這麼多直轄市要做什麼？」「有迫切需要現在升格嗎！？我實在是很懷疑...很難支持這個政策...雖然公投支持你，但是接下來的選舉就不一定了」。但也有網友表示支持大新竹計畫。