當疫情肆虐，全台提升三級警戒時，各大百貨業者被無情地波及，但微風卻突破重圍、逆勢成長，迎來「Breeze Reward」突破100萬名會員的好消息！為歡慶會員數突破成長，釋出突破百萬優惠活動、年末3天限時加碼、會員免費兌換咖啡等好康，邀請您同享喜悅！

疫情期間，各大業者人人自危，究竟微風廣場逆勢成長的關鍵為何？微風集團董事長廖鎮漢表示，因提早佈局數位轉型，故在疫情期間使會員人數順利突破百萬人次，而近期相當熱門的「元宇宙」，也將是未來持續打破線上、線下的重要關鍵，有助於更加茁壯微風超零售生態圈。在歲末之際，隨即特別推出兩波《突破百萬優惠活動》，第一波為即日起至2021/12/25、第二波為2021/12/26-2022/1/12。

即日起至2021/12/25，會員憑當日配合館別單筆2,500元以上發票，至消費當館贈獎處扣會員點數2000點並完成闖關，就有機會抽中100萬點及最新iPad Mini (64G/價值14,900)。(圖/微風提供)

第一波優惠活動將Breeze Pay點數放大100%！活動期間使用Breeze Pay微風錢包結帳，單筆消費8,000元(含)以上，即享有點數放大折抵酬賓券優惠扣300點獲得3,000點，等同購物金300元；餐飲櫃位單筆消費滿300元，贈會員點數100點；同時會員憑當日配合館別單筆2,500元以上發票，至消費當館贈獎處扣會員點數2000點，並於活動頁面完成闖關，還有機會抽中100萬點或最新iPad Mini (64G/價值14,900)。

為迎接歲末年初，祭出會員限定年末狂歡購的第二波優惠活動，12/26(日)起，到2022.01.12(三)，活動期間只要於指定館別累計消費達指定門檻，即可享會員專屬回饋！在一般專櫃於活動期間累計消費滿10萬即贈電子酬賓券1,000元、累計消費滿20萬即贈電子酬賓券4,000元、累計消費滿30萬即贈電子酬賓券9,000元；珠寶專櫃累計消費滿100萬贈電子酬賓券22,000元；此外，持微風聯名卡、玉山台北南山廣場卡消費，另特別加碼單日累計消費滿10萬元，贈電子酬賓券1,000元。

微風2022會員權益華麗登場，符合資格即可免費兌換Trine&Zen小杯美式咖啡乙杯。(圖/微風提供)

優惠活動不僅如此，甚至推出會員專屬歲末加碼贈，12/29-12/31限時3天，優惠最高可達15.3%！只要於活動期間單筆消費滿5,000元以上，即贈600元電子酬賓券；單筆滿10,000元贈1,200電子酬賓券，以此類推，12%回饋無上限(部分專櫃及珠寶不適用)。此外，2022年會員權益也華麗登場，只要是微風積點禮遇會員鑽石卡、琉金卡會員，每週四持會員條碼或實體會員卡片，鑽石卡會員每日/琉金卡會員每周四即可免費兌換Trine&Zen小杯美式咖啡乙杯，每位會員限兌乙次。

加入微風會員可享豐富優惠活動。(圖/微風提供)

數位轉型為現今趨勢，而疫情更凸顯其重要性，再加上近期最熱話題的「元宇宙」，促使各大業者不得不跟上腳步，反思突破重圍的關鍵下一步。