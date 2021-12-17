全國性公民投票18日登場及明年1月9立法委員第二選區缺額補選，外界傳有「地下賭盤」，為防堵選舉賭盤操控投票結果，台中市警察局強力掃蕩賭博網站、六合彩組頭等，自11月16日迄今共查獲網路賭博13件55人，合計清查賭資計3億2千838萬元，經查多為線上娛樂城、今彩539及運動簽賭網站，尚無與公投及立委補選賭盤相關聯案件。

台中市警察局刑事警察大隊指出，日前查獲廖姓主嫌為首的賭博網站，表面為科技公司但實際經營賭博行為；另查獲以陳嫌為首之線上博弈娛樂城洗錢水房，負責接收被害人匯入之賭金，透過地下匯兌或虛擬貨幣將不法所得匯出。

台中市警第一分局查獲以賴嫌為首之博弈機房，負責網路賭博推廣客服行銷；第六分局查獲以林嫌為首之賭博集團下游經銷商，透過網路社群直播推測，今彩539的開獎號碼，經通訊軟體LINE招攬賭客至賭博網站註冊及下注，警方查扣電腦螢幕、電腦主機、手機、網路分享器、筆電、現金等大批證物，警方追查是否與選舉賭盤有關。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，防制任何暴力或賭盤介入全國性公民投票及立法委員補選，對於不法行為嚴辦不貸；投入必要警力執行各項治安維護作為，並主動蒐報查察賄選、暴力介入選舉及賭盤等案件，並蒐證查處，有效淨化選前治安環境，確保選舉平安順利完成。