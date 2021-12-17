明（18）日就是「反萊豬」等四項公投的投票日，支持正反兩方的不同陣營也卯足了勁做最後衝刺，尋求更多民眾的支持，宜蘭縣長林姿妙也將在今天晚間站上街頭，在羅東轉運站宣講「反萊豬」的立場。

國民黨中央16日下達動員令要求14位黨籍縣市長站上街頭宣導對此次公投案的立場，今日則會舉行「民主守夜」活動，要力拚公投案過關。

前一日因「沒有接到通知」而沒有依中央動員令站上街頭宣講的宜蘭縣長林姿妙，今天晚間安排親自帶隊在羅東轉運站向民眾公投案的立場，因此也不會北上參加黨中央舉行的民主守夜活動。

林姿妙下午在面對媒體詢問時表示，為了守護民眾的健康，因此「堅決反對萊豬進口」，要維護40萬宜蘭縣民的健康；記者進一步追問她有關其他三項公投案的立場，林姿妙不斷以「已經講得很清楚、立場都一樣、不會改變」來回應，並沒有正面回答。

林姿妙日前對於四項公投議題，先是在縣議會答詢時公開表示「沒有安全就沒有商轉」，因與國民黨的「四個同意」立場相左而引發各方關注，之後又在縣議會答詢時表示，她支持「護藻礁」、「公投綁大選」以及「反萊豬」的三項公投。