在戀愛過程中，許多人過了熱戀期就慢慢少了當初的火花，感情走向細水長流，或是因為種種原因而分道揚鑣，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女讓男人越相處越沉溺其中。

▍TOP 3：雙魚座

雙魚座的女生情商很高，知道什麼話該說，什麼話不該說，在愛情相處過程中，她們不喜歡在另一半面前表現出過於剽悍的一面，總能發揮自己柔性的特質，讓對方覺得溫柔又親切。除此之外，雙魚座是女性特質非常明顯的星座，例如淚點低愛哭這件事，有時反而能激發男人的保護欲，越相處越沉醉。

▍TOP 2：巨蟹座

巨蟹座的女生包容度高，對於另一半相當護短，只有自己可以向對方發脾氣，但是其他人不行，雖然巨蟹女還是會對另一半不滿，但只要不要踩到她們的底線，也總能一再原諒。因此在男人的心目中，巨蟹女就像是那個很懂自己的人，只要自己懂得拿捏分寸即可相安無事，加上巨蟹女是奉獻型人格，很多事情她們都能設想周到，既細心又貼心，是無可挑剔的最佳伴侶。

▍TOP 1：天秤座

天秤座的女生給人的感覺總是如沐春風，永遠打扮得宜，在不少男人眼裡，無論多少年過去，天秤女永遠都是當年的女神模樣。天秤座之所以讓男人沉醉，除了獨立有主見，很會安排自己的生活，並且富有情趣之外，也具備賢妻良母的特質，是屬於出得了廳堂，入得了廚房的完美伴侶，加上她們和另一半的親朋好友都相處和諧，因此在對方家中的呼聲很高。