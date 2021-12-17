北部防疫旅館陸續出現群聚感染案件，高市府不敢掉以輕心，為防堵境外病毒在社區蔓延擴散，高雄市長陳其邁緊急召開專家會議，並率市府衛生局、觀光局、工務局、勞工局及環保局等防疫團隊至防疫旅館實施聯合輔導稽查，強化防疫旅館防疫作為。

陳其邁表示，高雄市轄內目前共有78間防疫旅館、5304房，17日起再次針對旅館通風空調換氣情形、環境清消、垃圾處理、被服送洗、人員防護衣穿脫、疫苗接種等重點項目加強稽查，並邀集專家指導與協助防疫旅館落實防疫管理措施。

陳其邁感謝防疫旅館第一線防疫人員協助執行居家檢疫防疫工作，並提醒第一線工作人員除接種兩劑疫苗外，都應儘速完成追加劑（第三劑）疫苗接種，也要求防疫旅館務必再檢視落實防疫管理措施，避免防疫缺口發生，此外，也呼籲民眾入住防疫旅館，應遵守防疫相關規定，高市府防疫團隊也會加強民眾居家檢疫期間防疫旅館的查核，如有違反規定者，將依傳染病防治法開罰。