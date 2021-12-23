高雄市政府23日舉行三民區「明仁好室」社會住宅開工典禮，市長陳其邁宣布未來「囤房稅」新增3億元稅收將全面挹注青年租屋補助，依資格不同、每月可獲2000至3400元不等補助，預計可增1萬戶補助名額，實現居住正義。

明仁好室位於三民區民族一路與明誠路交叉路口，鄰近河堤國小、文藻外語大學、高雄科技大學。建築為地上15層、地下3層，預計2025年2月完工，提供139戶住宅及日照中心。陳其邁強調，社宅的位置都是精華地段，鄰近大眾運輸，提供優良的居住品質給青年、弱勢。

「蘇院長今天沒來他送我這支球桿」陳其邁手拿行政院長蘇貞昌的撞球桿，宣布高市居住正義政策，青年租金補助以青年、弱勢、市民優先，補助分單身青年每月2000元、青年已婚家庭每月3200元，及青年育兒家庭每月3400元三種級別。

陳其邁強調，除目前的1萬500戶社宅外，也將課徵囤房稅的稅收直接補助青年租金，高雄銀行也持續推動首購房屋低利貸款。

陳其邁指出，依內政部租金補貼規定，目前約有70％青年無法獲得協助。高市放寬申請條件，本人及配偶在高雄無自有住宅即可申請。所得部分，內政部規定每人每月平均所有低於最低生活費2.5倍，為3萬3353元，高市訂為每人每月平均所得低於最低生活費3倍，約4萬元。

陳其邁也向議會喊話，希望市府「高雄市房屋稅徵收自治條例」修法版本送到議會後能獲得支持，只要課徵後獲得稅收，市府就會即刻推動租金補貼政策。陳其邁也強調，市府一定會和中央大力合作，持續推動社宅。