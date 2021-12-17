證交所統計，累計今年年初開盤迄12月17日共235個交易日，集中市場總成交值為93.19兆億元，日均值為3965.50億元，股票成交量周轉率為200.62％，股票日均量周轉率為0.85％。

此外，至12月17日止，台股加權指數收17812點上漲13點、漲幅0.08％，全體上市公司市場總市值55.1兆元，周減512.26億元，減幅0.09％；產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲3.51％為最大，跌幅以航運類指數下跌2.14％為最大。