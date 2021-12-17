今年來台股周轉率正式突破200％ 17:112021/12/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所統計，累計今年年初開盤迄12月17日共235個交易日，集中市場總成交值為93.19兆億元，日均值為3965.50億元，股票成交量周轉率為200.62％，股票日均量周轉率為0.85％。 此外，至12月17日止，台股加權指數收17812點上漲13點、漲幅0.08％，全體上市公司市場總市值55.1兆元，周減512.26億元，減幅0.09％；產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲3.51％為最大，跌幅以航運類指數下跌2.14％為最大。 《美股掃瞄》大型科技股淪提款機 那斯達克重挫2.5％ GDP保4 楊金龍：明年有望升息 #周轉率 #漲幅 #來台股 #證交所統計 #開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 15檔11月營收雙增 法人追捧 04:102021/12/17 證券．權證 《台北股市》台股明年一路順風 迎接高毛利率時代 11:082021/12/17 財經 台股基金夯 19檔淨值破百元 04:102021/12/17 投資理財 投信：類股良性輪動 台股走勢不看淡 16:422021/12/17 財經 《台北股市》台股表現居亞股前段班 金管會續關注3因素 07:442021/12/17 財經 《傳產》打炒房沒在怕 快銷案比你想像多 10:342021/12/17 財經 台股漲相佳 拉回找買點 04:102021/12/17 全球財經 《盤中解析》甩開美股 鋼鐵人、海航王當自強 10:342021/12/17 財經 《文創股》橘子擴大IP養成 砸5億育原創產業 08:012021/12/17 財經 中歐班列夯 連19月開行千列以上 04:102021/12/17 產業財經 陸港觀盤－兆元級別降準來臨 陸股迎跨年行情 04:102021/12/17 全球財經 財經熱門新聞 丟了華為 台積電第二大客戶是誰？這家搶當老二令人意外 - 財經 全球2年蓋29座晶片廠！供應過剩來了？這製程恐最先中彈 - 財經 失散多年？大陸男撞臉馬斯克爆紅全球 網友看傻：一模一樣 - 財經 學台積電模式卻失敗？英特爾遇6兆大麻煩 外媒爆內幕 - 財經 小心被「高股息 ETF」沖昏頭 投信高層爆外人不知的內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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