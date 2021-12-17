明年元月4日憲法訴訟新制將上路，司法院大法官17日一口氣決議逾百件不受理的聲請案，其中包括中華救助總會，及立委范雲3年前參選台北市長拒繳保證金而不受理登記，針對選罷法提釋憲及死囚邱和順等人的聲請案件。

實施73年的大法官釋憲制度將有重大變革，《憲法訴訟法》2022年1月4日施行，大法官改採「憲法法庭」審理案件，並降低通過釋憲的同意門檻，且人民可針對定讞判決聲請釋憲，惟不能溯及既往。

憲法訴訟最大的特色就是大法官在憲法法庭審理案件，對於受理案件與否改依裁定方式為之，且審理過程中如有必要將召開言詞辯論庭；釋憲結果出爐後，每位大法官投票立場都將對外公開且標示主筆大法官的名字。

現行15名大法官出席會議須有10位同意，才能作成違憲與否的決議 。但明年1月4日後，憲法訴訟只要10名大法官出席評議，有8位同意，就可對釋憲進行裁判，且立委聲請釋憲門檻，也從現行三分之一下調成四分之一，保障少數黨救濟管道。