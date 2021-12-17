北市中正區某防疫旅館出現2例確診個案，北市衛生局表示，案16859、16870匡列防疫旅館房客38人及員工12人，「採檢結果全數陰性」。
另外，案16882、本國籍的80多歲女性，匡列同住者居家隔離2人及自我健康監測6人，檢驗結果全數陰性。
北市衛生局呼籲，因國際疫情仍嚴峻，且國內近期出現本土病例，加上春節檢疫專案期間大批入境者，請國人儘速完成1、2劑及追加劑疫苗接種，第1-3類高風險對象，含P3實驗室之工作人員，應加速完成3劑疫苗接種，以獲得完整保護力。
北市中正區某防疫旅館出現2例確診個案，北市衛生局表示，案16859、16870匡列防疫旅館房客38人及員工12人，「採檢結果全數陰性」。
另外，案16882、本國籍的80多歲女性，匡列同住者居家隔離2人及自我健康監測6人，檢驗結果全數陰性。
北市衛生局呼籲，因國際疫情仍嚴峻，且國內近期出現本土病例，加上春節檢疫專案期間大批入境者，請國人儘速完成1、2劑及追加劑疫苗接種，第1-3類高風險對象，含P3實驗室之工作人員，應加速完成3劑疫苗接種，以獲得完整保護力。
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