【愛傳媒楊秉儒專欄】其實我也知道，就國際現實上來看，只要美國還把台灣當作次等殖民地與賣肝晶片供給島，除非台積電等台灣晶圓大廠被美國整碗端走，中華民國就不會那麼輕易地被劃入貿易制裁區；美國想要掌握台灣的天然氣供應，除了賺錢，也是要掌握台灣的命脈，這樣才可以避免未來兩岸關係改變後，台灣過度親中的情況發生。

試想，當台灣島高度仰賴美商的船運天然氣來供應燃氣發電，伴隨而來的是電價上漲 但是台積電等晶圓產業又是極度耗電的產業，以台灣的電力供應狀況，其實就算三接、大潭電廠都搞定了，也不能改變台灣在2023年後進入缺電以及電價飛漲的窘況；這些製程成本的暴增，會不會帶動台灣的晶片價格暴漲？美國當然不希望晶片漲價，然後呢？然後就是美國明示暗示的逼迫屆時的台灣政府重啟核能發電，反正錢都是美國在賺。

蔡英文的能源策略在哪裡？不好意思，她根本沒有能源戰略。她連能源政策白皮書都只寫到2025年，因為她也很老實的告訴李遠哲了，反正她這個總統也只做到2024年，之後「就是下一代的事」了。民進黨的能源政策向來只有口號，沒有策略。

既然如此，有些人或許會認為，反正早晚都要重啟核電，那我們只要等就好了嘛！可是，真的能繼續等下去嗎？

根據行政院主計總處調查，台灣2020年因為氣管、支氣管和肺癌死亡人數為9629人，氣管、支氣管和肺癌為十大癌症之首。我認識許多罹患肺腺癌、肺癌的親朋好友們，都是不抽菸、不喝酒，生活作息正常，根本不懂這麼懂得養生的人，怎麼會被肺腺癌、肺癌這種病魔纏上！

大家有沒有想過，其實根據多年來的宣導與法令推動，台灣的吸菸人口占比下降，而台灣家庭外食比例逐年上升，表示二手煙及廚房油煙己不是造成肺部相關癌症的主因；而環保法規趨嚴，現在車輛的廢氣排放較以前低了，「禁香滅爐」也降低了大小廟宇焚香燒金紙的比例，但為何臺灣人罹患肺部相關癌症比率反而更高？車輛、工地、廟宇不會24小時排放有毒廢氣，但是為了半導體產業及鋼鐵、石化等產業的供電需求，白天60-70%晚上90%的火力發電可是沒停過的啊！

關於這次1218四項公投，其實根本沒啥藍綠政黨對決，也不是啥「中共同路人」的陰謀，其實很簡單的就只是⋯⋯

1.你若想得胃癌、腸癌，那就是贊成吃萊豬，吃久了罹癌去化療，那你就投不同意！

2.你若想得肺腺癌，那就是贊成核四不重啟，狂燒煤炭來發電，然後夏天電力不足停電，也不要靠腰靠悲；還有當你罹患肺腺癌在做放射線治療、化療、甚至需要動用到伽瑪刀時，也不會邊化療邊幹譙菜英媓與冥燼黨，那你就投不同意！喔！對了，你因為怕輻射所以不同意重啟核四？那就讓伽瑪刀這一類的放射線治療讓你沉浸在滿滿的輻射線裡吧！這算不算業力迴向？

3. 你若想用很貴的天然氣，你錢很多、口袋很深，願意繳很貴的電費，那就是贊成三接，就投不同意！別忘了，國際天然氣價格正在持續暴漲；當你跟著同意火力取代核能時，全世界正在推行碳稅+甲烷稅！這些稅，都會轉嫁到電價上！

1218四項公投，將會是真正決定台灣走向缺電、空汙、高電價、國安危機？還是逐步回歸到正軌的一道界線！

很多人都會說支持核能，不支持核四；我有提過了，同意核四只是同意重啟核四，並不是強制運轉。該走的流程，該通過的檢驗一個都不會少，能不能用從來都不是選民能決定，而是需要專業來認定。你投同意票，通過了重啟之後大不了核四廠真的不能用，還能順便強迫政府打開核四廠仔細檢查，看看不是真的有弊案，還是又是一個又一個的謊言。

就算退一步來說，到時候發現核四廠真的不能用，但民意也會告訴政府我們要核能；但你投不同意，就等於核能發電會被扼殺在這次的公投裡。

因為冥燼黨政府的意思已經很明白了，為了他們「非核家園」這塊神主牌，檯面上就是不要核能，不管你核幾，冥燼黨政府就是不要！（美國爸爸施壓了再說，看看能再換到啥對冥燼黨有利的政治籌碼。）

今天重啟核四、反萊豬、遷三接護藻礁的公投沒過，政府就能名正言順、光明正大，演都不演的告訴你：「我們要漲電價，我們要火力家園，我們要餵人民吃瘦肉精，我們冥燼黨就是要把你們健康、生命、未來通通給賣了，你們還要傻傻地替我們數鈔票！」

簡簡單單講完了（呃⋯⋯，好像也寫了落落長一大篇），真的沒啥藍綠對決，也沒有阿共的陰謀，一切就只是你想不想好好的活著，也讓你的家人還有後代子孫好好活著而已！1218公投，懇請各位出門投票，你的一票是真的能救下未來的自己還有你的家人跟後代子孫。

作者為資深媒體人

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