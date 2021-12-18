決戰1218》賴清德、林飛帆合體 投票前再宣傳4個不同意 11:502021/12/18 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 副總統賴清德（紫色領帶者）進入投開票所前，與民進黨副秘書長林飛帆（賴清德身後者）合體，再次對外宣傳公投4個不同意。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德（紫色領帶者）步入中西區廣州宮投開票所。（程炳璋攝） 副總統賴清德將公投票投入票箱。（程炳璋攝） 副總統賴清德（紫色領帶者）前往投開票所時，向民眾揮手致意。（程炳璋攝） 賴清德、林飛帆合體，投票前再次宣傳4個不同意。 訂閱影音： 中時新聞網 副總統賴清德18日上午10時前往中西區廣州宮投票，投票前與民進黨副秘書長林飛帆合體，對公投4個不同意再次催票，認為紛擾台灣20年的4項議題好不容易有決定，人民應站出來投票，為國家做出最有利決定。 決戰1218》蔡英文投票後向支持者再喊話 要求投四個不同意 決戰1218》開始投票了 郭正亮、黃揚明分析民調爆還有變數 #林飛帆 #公投 #賴清德 #合體 #黃偉哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 決戰1218》選前之夜縣市長未到場 朱立倫現身投票「4字」神回 09:022021/12/18 政治 決戰1218》民進黨推直播節目 連線神秘嘉賓催票 10:242021/12/18 政治 決戰1218》前總統陳水扁完成投票 笑稱「相信投票率不會太差」 09:172021/12/18 政治 宜蘭上午天氣濕冷飄毛毛雨 民眾投票情況不踴躍 10:402021/12/18 政治 夏學理快評》除了賣芒果乾 這個政府沒輒 08:002021/12/18 快評 決戰1218》蔡英文再催票 要民眾幫勸「猶豫的親友們」出門投票 09:212021/12/18 政治 1218公投》蔡英文：做錯決定 最後教訓到台灣 04:102021/12/18 焦點要聞 1218公投》以恐嚇訊息影響投票 蘇偉碩告發陳吉仲違反公投法 04:102021/12/18 焦點要聞 郭國文7點半投票所排隊搶頭香 投完票衝牛墟宣講 09:432021/12/18 政治 1218公投》朱立倫：蔡英文眼中 不一樣就是來亂 04:102021/12/18 焦點要聞 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 04:102021/12/18 焦點要聞 政治熱門新聞 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 決戰1218》民眾控公投票遭提前蓋「不同意」台北市選委會回應了 - 政治 決戰1218》選務爆爭議 民眾投訴：選票被提前蓋「不同意」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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