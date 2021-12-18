副總統賴清德（紫色領帶者）步入中西區廣州宮投開票所。（程炳璋攝）

副總統賴清德將公投票投入票箱。（程炳璋攝）

副總統賴清德（紫色領帶者）前往投開票所時，向民眾揮手致意。（程炳璋攝）

賴清德、林飛帆合體，投票前再次宣傳4個不同意。

副總統賴清德18日上午10時前往中西區廣州宮投票，投票前與民進黨副秘書長林飛帆合體，對公投4個不同意再次催票，認為紛擾台灣20年的4項議題好不容易有決定，人民應站出來投票，為國家做出最有利決定。