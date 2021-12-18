楊鎮浯縣長與另一半張婭玲在代天府旁的東門里活動中心投票。（李金生攝）

楊鎮浯籲鄉親把握下午出來投票，展現人民力量和民主心聲。（李金生攝）

1218公投決戰日，金門投票情況冷清，估計投票率僅3成左右。縣長楊鎮浯向鄉親催票，呼籲大家把握下午站出來。

連日來，儘管藍、綠陣營努力宣講，但仍有鄉親搞不清楚公投內容，不少人還認為與金門沒關係，投票意願並不高。更有一早到菜市場買菜的老人家看到警察、媒體成群出現，還好奇問說發生甚麼事？

楊鎮浯與另一半張婭玲在上午11時出門，從東門老家步行到代天府旁的東門里活動中心投票所，沿途許多老鄰居跟他打招呼，也替明年爭取連任的他加油打氣，十分親切。

金門今天有點冷，上午鄉親投票情況不熱絡，讓日前才在縣府前十字路口宣講「4個都同意，台灣金門更美麗」的楊鎮浯有些擔心，估計一整天下來，投票率恐怕只有3、4成左右。

楊鎮浯表示，現在是金門旅遊旺季，很多旅台鄉親沒能回來，也是投票率不高的原因之一，他也利用媒體聯訪機會，呼籲鄉親把握下午出來投票，展現人民力量和民主心聲。