近來各國演藝圈都出現不少打過疫苗，卻依舊感染的案例，今年4月到美國發展的日本知名女星渡邊直美，今(18日)也透過經紀公司發聲明，透露她確診新冠肺炎，連經紀人也確診，兩人目前都在家隔離中。

今年4月起把演藝重心移往美國的渡邊直美，雖然一到當地就接種疫苗，但仍不敵病毒肆虐，公司吉本興業在官網透露她確診消息，表示她工作結束後，覺得有一點輕微發燒，經過PCR檢測，結果是陽性，而經紀人也做了檢測同樣確診，兩人目前當遵照當地的防疫規定，在家隔離治療。

渡邊直美因為外型圓潤可愛加上不做作的幽默個性，受到不少粉絲喜愛，更有「日本碧昂絲」稱號，今年4月開始移居美國發展，並與美國公司簽約，成為碧昂絲師妹。

而渡邊直美之前剛到美國時，有先居家隔離，之後再去接種疫苗，她也透露感覺全新的人生即將展開，會努力學習，日前也才在IG曬出考到駕駛執照，表示雖然路考超緊張，但她一次就通過，而在紐約努力工作的她，現因為確診，只能暫時休息一陣子。