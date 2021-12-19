大秀國小19日舉行親子創意稻草人創作大賽，參賽親子發揮巧思。（大秀國小提供）

大秀國小19日舉行親子創意稻草人創作大賽，參賽親子發揮巧思。（大秀國小提供）

大秀國小19日舉行親子創意稻草人創作大賽，參賽親子發揮巧思。（大秀國小提供）

台中市大秀國小19日舉行親子創意稻草人創作大賽，農事達人江端宗及顏足貴進行示範教學後，親子們發揮創意及巧手創作出各具特色的稻草人，吸引近200人參加，現場還有食農教育體驗活動，充滿早期農村秋收時的歡樂氛圍。

大秀國小結合清水區農會四健會今日辦理親子創意稻草人創作大賽暨食農教育體驗活動，為了營造農村秋收氛圍，學校邀請返鄉青農提供友善耕種的芋香米和米麩，並介紹友善耕種及稻米栽種過程，現場還安排爆米香行動車的現場爆米香體驗，讓親子能夠實際操作，感受爆米香的轟天巨響。

創意稻草人創作大賽則由農事達人江端宗及顏足貴進行示範教學，家長和孩子親手操作綁紮稻草，許多阿公阿嬤特別展現早年務農時絕活，令參加的親子大開眼界。

六年級鐘偉誠將小時候的衣服拿來製作稻草人，還將爸媽陪他們兄弟一起聽的CD片和玩具做為裝飾，充滿著美好回憶及幸福氛圍。

活動結束後，充滿幸福的創意稻草人及稻米農事展將在校園展示一週，讓全校師生進行觀摩與教學，也將早期農村生活真實融入學校教育中，除了增進孩子對於農村生活的知識及食農教育體會外，也提升孩子與土地密不可分的濃濃故鄉情。