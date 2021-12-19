四大公投案結果揭曉，「不同意」全面領先「同意」。不過，即便朝野強力動員催票，4項公投案，卻沒有任何一方跨過495萬基本門檻。對此，前民進黨立委郭正亮表示，公投案吵到後期，給中間選民的感覺就是過於泛政治化，因此，很多中間選民這次縮手不願投票。

依中選會18日晚間開票結果顯示，重啟核四同意380萬4755票，不同意426萬2451票；反萊豬同意393萬6554票，不同意413萬1203票；公投綁大選同意395萬1882票，不同意412萬038票；珍愛藻礁同意390萬1171票，不同意416萬3464票，4大公投的投票率約為41%左右。

郭正亮18日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，民進黨把這次公投操作成政黨基本盤的對決，國民黨也傻呼呼地跟牌，本來國民黨最有利的議題是反萊豬，但是朱立倫卻第一時間喊出「倒閣公投」喊出4個都「同意」對決4個「不同意」，而這樣的操作，到後期絕對會變成藍綠政治對決。

而民進黨的政黨基本盤，一直都是25%-28%，是一直都很穩定的，國民黨大概就是落後10%，而公投案吵到後期，給中間選民的感覺就是過於泛政治化，因此，很多中間選民縮手不願投票，今天公投開出來的數字，就是藍綠基本盤對殺的結果，民進黨當然會贏。

郭正亮強調，公投案打到後面，已經變成「要不要得罪美國、要不要抗中保台」2個問題。他透露，有朋友傳給他，南部地下電台在宣傳相關內容。

郭正亮坦言，這次投票結果，顯見民進黨的基本盤動員是成功的，又基本盤只要25%出來投票，換算票數就是4百多萬票，所以結果一定是大贏。

最後，郭正亮坦言，國民黨本來是可以去動員中間選民的，例如反萊豬公投，結果打到最後，越鬥越激烈，激烈到中間選民都不想看、不想投了，他今天遇到很多人，全家都跑出去度假了。郭正亮說，他最近真的聽到很多人在講說「投了又沒用，民進黨政府又不會執行」。