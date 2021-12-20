中國人民銀行、大陸銀保監會及國資委近日召集部分民營、國有房企和主要商業銀行，舉行座談會，鼓勵優質企業按市場化原則加大房地產項目兼併收購，並鼓勵金融機構提供兼併收購金融服務。

中國證券報引述業內人士表示，大陸每年都會有一些房地產企業倒閉，但並沒有對市場產生較大影響。這背後很重要的一個原因是，存在著一項重要的風險化解手段—房地產項目併購。

該人士並稱，人行、銀保監近日聯合發布「關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知」，在座談會上，鼓勵加大房地產項目兼併收購等，助力化解風險、促進行業出清。

該人士表示，若某個房地產企業無法繼續經營，則其他房地產企業就會收購該企業或者購買該企業的項目。目前有少數房地產企業出現了風險事件，做好這些大企業在退出過程中的風險化解工作至關重要，專案併購就是其中一項重要手段。

有房企在座談會上表示，目前是兼併收購的較好時機，正實質地洽談多個併購項目。招商蛇口、碧桂園等房企則是已在銀行間市場註冊發行債務融資工具，集資用於房地產項目的兼併收購。