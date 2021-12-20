歌手王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料後，優質偶像形象徹底崩壞，而王力宏於19日近午夜反擊，指控李「都是為了錢」，但又遭李舉證駁斥。先前傳出遭林秉樞施暴的民進黨立委高嘉瑜表示，高中的時候，王力宏是很多同學的偶像，但她認為王的人設、形象太完美，所以自己並沒有把王力宏當成偶像；同時，高嘉瑜更忍不住直言，「對渣男仁慈，就是對自己殘忍」。

高嘉瑜今天(20)日在政論節目《新聞大白話》中表示，在北一女讀高中的時候，王力宏是很多同學的偶像，「但我從來沒把王力宏當偶像」，因為王力宏的形象太過完美，被塑造成優質音樂才子，完美無瑕的形象太神格化，「當時對這種男生，好像有點太完美，所以從來沒當偶像」。

高嘉瑜直言，現在的女性會遇到很多這樣的渣男，「對渣男仁慈，就是對自己殘忍」，所以平常要收集證據。王力宏有媒體優勢，而李靚蕾比較不是公眾人物，但她這次幫自己發聲，大家也都幫她加油。

高嘉瑜也批評王力宏，指他找爸爸救援的行為是媽寶，以及想對李靚蕾的攻擊、抹黑卻都被打臉，大家覺得說誠實是上策。高嘉瑜還發現，王力宏不只想攻擊和抹黑李靚蕾，還想煽動大陸網友，但並沒有帶起風向，因為李靚蕾說的很多事實和證據，才是王力宏該面對的。