荳荳劇中喜歡盧彥澤。（台視提供）

台視、三立八點檔《一個屋簷下》新角色登場，「狼人殺女神」何紫妍（荳荳）飾演盧彥澤前女友的妹妹「佩妤」，她之前曾因男友何孟遠劈腿閨蜜采子陷入情傷，這次使演一個勇敢追愛的角色，荳荳認為這角色是個勇敢的女生：「她的衝動與執著是愛情上的武器。勇於追求自己的感情，就算是出現了勁敵，她也不輕易放棄。我很佩服她的勇氣！因為我本身對於愛情比較被動，如果發現對方喜歡的是別人，應該會主動放棄。」

劇中荳荳對於盧彥澤散發的暖男氣質頗為心動，不但在男方開的咖啡廳打工，並同住一個屋簷下。盧彥澤表示兩人合作起來很愉快，並笑說：「荳荳感覺真的很像大學生，讓我有種回去學校上課的感覺，看起來狼人殺應該都玩不贏她。」

荳荳逆齡演出22歲大學生毫無違和感，她透露到現在偶爾還是會被認成是大學生，她笑說：「常跟18歲的堂妹一起出門，穿著打扮也會有影響，常有人以為我們是同學。而且我發現身邊的朋友年紀很多都比我小，這也是保持年輕狀態的秘訣吧！」

盧彥澤戲裡戲外都個性溫暖，對身邊的人從不吝嗇關心，不過他也表示，這樣也曾帶來困擾：「因為太關心而變得很囉嗦吧，反而變成其他人的壓力。有時候付出是盲目的，會不知道給人造成困擾，這算學到的功課！」他認為付出還是要仔細觀察對方的需要，而不是亂塞自己覺得好的東西或關心。