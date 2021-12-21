美股消息面：

1.美國11月領先指標上升1.1%，優於預估值外，也較前期0.9%為佳。另外，眾所矚目的達沃斯世界經濟論壇(WEF)，原定2022年元月17日在瑞士舉行，但現在因為新冠疫情關係被迫延期。同時，這也是連續第2年會議改期。

2.美元走貶，ICE指數最後下跌0.14或0.14%，來到96.54點。

3.新冠疫情升溫下，紐約期金收跌10.3美元或0.6%，每盎斯收1794.6美元。現貨金尾盤跌0.2%，每盎斯收1793.33美元。

4.紐約2月期油收跌3.71%，每桶收68.23美元，盤中低點為66.04美元，是12月3日以來最低。倫敦布蘭特也收跌4.08%，每桶收71.52美元，盤中低點為69.28美元，也是兩周新低。

5.一度跌破4.6萬美元關卡的比特幣出現大反彈，目前在47069.14美元附近，漲1.11%。