美國時間20日，運動大廠耐吉於股市收盤後，公佈優於預期的第2季季報。盤中，耐吉雖然走跌，但盤後股價馬上又從黑翻紅。

由於全球供應鏈供貨不穩定，導致庫存量大減，耐吉目前的商業策略是自製自銷為主，利用線上或實體店面直接面向消費者。所以，耐克表示，從2022年開始，不會再供貨給美國最大鞋類連鎖店之一DSW。

不過，早在2019年，耐吉就已終止與電商亞馬遜合作關係。

9月時，耐吉曾指出，在過去3年中已跟自己近半的全球零售商解約。同時，未來這種商業經營模式數量只會更多。因供應鏈貨源不足，直接影響到耐吉產量，故與大客戶未來合作方式也會有明顯變化，譬如全球最大運動用品店Foot Locker，以及迪克體育用品社(Dick's Sporting Goods)等。

市場傳言在12月初時，耐吉曾跟經銷商說過，因為缺少長短料，在2022年夏天過完之前，都無法接新單生產。

在耐吉最新季報方面，每股盈餘為83美分，年增6%。同時，營收為114億美元，年增則為1%。另外，這次季報的匯率變動方面，與2020年同期相比並沒有太大變化。

而直接銷售的業績有47億美元，若計入匯率因素，耐吉是成長11%，其中北美地區更是大增40%。至於毛利也成長至46%，同時，這次的股息又增加11%，每股可配到30.5美分。

美東時間20日，耐克股票雖收跌2.71%至156.98美元，但盤後卻出現反彈，一度上漲3.8%。

同時，耐吉運動同業的股價表現疲弱。Foot Locker跌5%，迪克體育用品社跌2.6%，高價位品牌Hoka的母公司Deckers收跌4.8%，愛迪達也跌1.2%。