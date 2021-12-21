民進黨團總召柯建銘提案修《地方制度法》，力促竹竹合併，不過修法內容只修一個字，讓升格條件除了人口外，只要符合在政治文化經濟發展上有特殊需要的條件就能升格。國民黨立委林思銘諷刺，柯建銘是資深立委，卻提出這種可笑提案，是年底前最大修法鬧劇，如果法這樣修，那竹市不用跟竹縣合併，說自己有特殊需要就可以自己升格了。

柯建銘修法把《地方制度法》第4條第1項規定改為「人口聚居達125萬人以上，『或』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」，讓人口門檻不再是升格直轄市的門檻。

國民黨立委林為洲說，柯建銘只修一個字，把「且」改成「或」，是一字千金、一字神功，但是這種修法根本犯了低級錯誤，若沒有門檻限制，那任何縣市都能提出理由說自己有特殊需要，花東不能主張自己有觀光發展特殊需要嗎？金門不能主張有戰地觀光等特殊需要嗎？這樣修下去，全台所有縣市都能升格了，突然變成二級政府體制。

林為洲說，全世界各國的直轄市，人口都是先決條件，這是基本常識，這樣子修法就想要升格很丟臉，奉勸柯建銘自己趕快撤案。

林思銘說，這修法顯然未經深思熟慮，而且還是摧毀法治的做法，為了新竹市長林智堅一個人，就把人口的必要條件做切割，柯建銘法律學分怎麼修的？法律不是這樣操弄的，法律要有安定性，笑掉法政學界大牙，堂堂民進黨總召做這種提案。

國民黨立委鄭正鈐也批評這種修法亂七八糟、莫名其妙，且這種修法等於是讓政院來決定想讓哪個縣市升格就升格，完全不去考慮財政收支劃分、不考慮國土規劃跟行政區域劃分，立法權自己奉送給行政權。大新竹合併不是不能談，地方上有支持的聲音也有不以為然的聲音，應該凝聚地方意見。

國民黨團書記長陳玉珍表示，國民黨不反對討論縣市合併升格，但是反對這種因人設事、量身定做的草率修法，且若真的要合併升格，也應該2026才適用。她也強調，合併升格這種事情應該要由下而上，讓地方議會跟地方民眾表達聲音，要召開多場公聽會說明會，而不是由上而下，台灣不是帝制獨裁，茲事體大不能政府說改就改。