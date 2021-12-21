公投落幕，前總統陳水扁今接受主持人黃光芹節目訪問時對於後公投時代民進黨接班態勢認為，也不一定是要當行政院長就可以做總統，蔡總統也只是當副院長，以過去經驗，當行政院長要當總統，至今沒有。

他強調，「我並不認為對2022及2024大選要從這次公投去評斷，這是兩碼事，「有這麼嚴重嗎？」

被問到民進黨接班態勢行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及副總統賴清德。扁說，六都提名權總統兼主席主導，六都可以用這種提名方式，2024總統初選，或許有人也認為可以比照辦理，交由總統全體考量決定，這也不是不可能，因為有先例。

他說，六都由總統提名人選，為何不可？所以這也不能排除；總統提前要做佈局，看給誰接班，看這個人缺什麼，就給這個人補強什麼，什麼都有可能。

至於行政院長蘇貞昌要不要選總統時回應，「昔年壯志已成風，半世逐名半世空，今日始知抬眼望，閒雲睥睨最高峰」；陳水扁說，「大家說話聽聽就好，政治人物說話會顛倒講，劇本早就寫好了，只是不能偷看，他怎麼偷看了？」一切都要看總統。

至於是賴清德？他說，一定要看總統，若去連署、硬喬、靠關係都沒有用，總統一定會提一個強又有力的人選，要對總統有信心。