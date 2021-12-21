日本股市周二收盤大漲。科技巨頭公司帶頭引領股市從前兩日的下跌中彈升，投資人也搶購了此前因Omicron病毒遭拋售的股票。

周二日經225指數收漲579.78點或2.08%，為28517.59點。東證一部指數漲28.46點或1.47%，為1969.79點。日經有207檔個股上漲，16檔下跌。

三菱日聯資產管理的股市投資主管Kazuharu Konishi說，由於擔心Omicron變種病毒的影響，股市在前幾個交易日中跌幅過大。該病毒的擴散也影響了美股和歐股。但是在日本至今沒有發現多少感染病例，除此之外，日本股票也相對較便宜。

日經在前兩個交易日下跌了4%。Omicron病毒加深了人們對全球經濟放緩的擔憂，而全球主要央行的趨向強硬措施，也抑制了風險偏好。

美光強勁的業績報告，超出市場預期，帶動相關晶片公司股價上漲。

東京威力科創漲4.4%，愛德萬測試漲4.61%，機器人製造商發那科漲2.72%，科技投資公司軟銀集團漲1.1%。軟銀本月已下跌10%。

製藥股上漲1.93%。鹽野義製藥(Shionogi)漲5.3%，此前報導稱該公司新冠藥物可以有效對抗Omicron病毒感染；第一三共漲3.36%；Astellas製藥跌0.11%。

體育用品製造商Asics漲3.59%；美國同業耐吉(Nike)公布強勁獲利，帶動Asics上揚。

新生銀行跌1.69%，為日經表現最差個股，其次是三菱物資跌1.23%，古川電機跌0.77%。