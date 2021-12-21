中油宣布今日(15日)與英國Genel能源公司，正式簽署東非索馬利蘭共和國SL10B／13探勘礦區轉讓協議，取得該礦區49％工作權益，這是中油首度拿到該國礦權，未來如正式開採石油與天然氣，可依比例運回國內。

該區已獲索國政府核准，進行探勘工作。目前Genel已完成2D、3D礦區探採資料，預計2023年先打一口義務井，之後會再打幾口佐證井，如果與原先調查資料相符，即可開始進入商業探勘階段。中油表示，此案已規劃經由約150公里外的柏貝拉商港（Berbera）連結國際能源市場，希望之後能達到商業開採規模。

橫跨亞丁灣，索國中生代地質及油氣蘊藏環境與中東國家葉門相仿，境內具有發現類似葉門油氣田的潛能。區域性資料發現，若鑽探成功，潛在發現原油資源量最多可達50億桶，未來可依據索國核定之油田開發計畫，按年產量分配以取得原油。索國政府為加速開發並吸引外資投入，近期已提供油氣探採優惠財稅條件。

中油表示，這次是獲Genel能源公司將49％礦區權益轉讓，該公司仍持有51％礦區權益，繼續擔任經營人，未來雙方將共同計劃進行油氣探勘。

中油期待未來發現具商業開發價值的油氣藏量，提升國家能源穩定供應能力，並透過能源合作深化我國在非洲發展的利基。