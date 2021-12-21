必應(6625)今天召開法說會，公司投入推動XR技術服務，讓「身歷其境、沉浸式體驗」的呈現方式更為廣泛使用；並因應未來線上虛擬展演趨勢，投入籌組Unreal團隊，以透過遊戲引擎內容建構工具，提升展演內容快速運算生成及修改；並透過投資具備完善動畫實力的產業夥伴，結合必應原有的視覺團隊，全面優化線下展演內容。

必應前11月合併營收5.73億元，年減3.88％，主要受Covid-19疫情影響，線下演出相關業務縮減，必應仍積極拓展海外市場及開發新型態演出模式，並啟動技術端升級計畫，以創意實力、內容服務與整合能力，打造虛擬與現實世界融合的新型態展演模式。

公司表示，除了全力提升軟硬體技術，亦持續開發潛在市場與客戶。今年與太合音樂集團完成策略結合，共同成立「有秀必應」公司，持續加深大陸市場的布局與聯繫，未來將締結更多產業同盟，同時積極培植在地的專業團隊，讓必應的全方位服務落地到位。