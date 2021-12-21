台灣聲音經濟品牌SoundOn今（21）日宣布全球用戶突破1100萬人，其中海外用戶逾五成，年營收成長70％！SoundOn執行長黃建翰表示，未來將以四大策略擴大聲音經濟市場，包括內容國際化、開創新商模、多APP細分策略、跨APP後台整合等。

SoundOn新辦公室21日開幕，整合原SoundOn（7月併購）與Goodnight團隊進駐，在產品開發上更有效率、功能模組化也可重複運用，將積極開拓「聲音x社交」的市場。目前用戶使用時間平均每天超過42分鐘，平台上累積創作者達兩萬人，近一年產出十萬小時以上的聲音節目。

未來SoundOn將以四大策略進一步打造聲音經濟，為創作者與消費者帶來更好的生態與內容，包括內容國際化：現有逾五成的海外用戶，將成為SoundOn內容國際化的推手，看好優質在地內容經過挑選與翻譯後，可以成為最國際化的多語內容。

再者，開創商業模式，健全創作生態。目前僅頭部的聲音創作者能夠透過聲音節目獲得較好的收入回報，未來將推出「聲音版的Adsense」、付費訂閱內容與贊助等多元機制，讓頭部、新手聲音創作者，都有更好的長尾收入，健全整體聲音經濟。

還有多APP細分策略，針對不同聲音需求推出多款APP，細分用戶的需求與情境，如學習、主題社群、個人娛樂、陪伴等，讓每個產品團隊可以全力發展該應用的體驗。