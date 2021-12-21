彰化縣地價及標準地價評議委員會，20日開會完成明年公告土地現值及公告地價評議作業，將於明年元旦依法公告；公告土地現值整體較今年微調漲1.09％，但地價區段有6成以上凍漲。

全縣地王依舊是彰化市開化寺觀音亭前，民族路中華路至太平路之間兩側地段，公告土地現值換算每坪約53.2萬元，已蟬聯地王20年；然而，該區段位處市區三角公園舊圓環與永樂商圈之間，屬於舊城區，商圈人潮移轉後，近年幾乎沒有交易變動，地價已連續6年凍漲。至於最低價土地位在大城鄉中城段的海埔新生地，公告現值換算每坪僅364元，但漲幅已達1成。

彰化縣地政處指出，全縣26鄉鎮市共7764個地價區段，評委會審議綜合評估通盤考量後，一般正常交易價格（土地真實市價）變動情形，相較前期微幅成長1.19％，調漲區段多為新興地區和開發區，包括土地變更或建案較多區段。

其中，土地公告現值約占土地真實市價的90.44％，明年相較去年調漲1.09％，適時合理反應市價行情，地價區段有6成以上凍漲；近年每2年公布一次的公告地價，則占土地真實17.36％，採漸進平穩方式調整，地價區段7成以上凍漲，整體較109年微調1.35％。

地政處指，公告土地現值及公告地價之檢討、調整，為課徵增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，民眾若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響。受理申報地價期間明年1月2日至1月31日非例假日時段，土地所有權人可參考最新公告地價再增減20％進行申報，若未如期申報，將按公告地價80％計算，並依法作為課徵地價稅之基準。